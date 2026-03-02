Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν με την εμπλοκή και των ΗΠΑ, είναι λογικό να επηρεάζουν και την αθλητική δράση.

Η Euroleague ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας δυο νέες αναβολές – έπειτα από εκείνη του ματς της Χάποελ με την Παρί – κι έτσι, το μενού της προσεχούς Πέμπτης θα έχει δυο παιχνίδια λιγότερα.

Δεν θα γίνουν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένα για τις 5 του μηνός.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.