Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Euroleague: Νέες αναβολές στη διοργάνωση, ελέω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Μετά το Χάποελ – Παρί, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε την αναβολή άλλων δυο αναμετρήσεων, που επρόκειτο να διεξαχθούν την τρέχουσα εβδομάδα  

Euroleague

Όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν με την εμπλοκή και των ΗΠΑ, είναι λογικό να επηρεάζουν και την αθλητική δράση.

Η Euroleague ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας δυο νέες αναβολές – έπειτα από εκείνη του ματς της Χάποελ με την Παρί – κι έτσι, το μενού της προσεχούς Πέμπτης θα έχει δυο παιχνίδια λιγότερα.
Δεν θα γίνουν τα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένα για τις 5 του μηνός.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark