Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι με... άδεια χέρια, ωστόσο πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ζούσε μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ιστορίας της.

Πράγματι, στις 26 Μαΐου του 2024, οι «πράσινοι» κατέκτησαν την έβδομη Ευρωλίγκα τους, νικώντας με σκορ 95-80 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Βερολίνου.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media θυμήθηκε τη μεγάλη αυτή στιγμή και έγραψε: «Βερολίνο, 26/5/2024. Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, γράφτηκε ιστορία ξανά και το έβδομο μας ευρωπαϊκό τρόπαιο επέστρεψε σπίτι!».

Παράλληλα, στην εφαρμογή «CLUB 1908» με τις σημαντικότερες στιγμές από τον τελικό κόντρα στη «βασίλισσα», όπως τα μεγάλα τρίποντα του Κώστα Σλούκα, το κάρφωμα του Κέντρικ Ναν και η απονομή.



