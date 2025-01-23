ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα για να υπογράψει την επιστροφή του ο Πέλκας

Στα γραφεία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Έλληνας άσος έφτασε χθες οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις και πριν λίγη ώρα έφτασε στα γραφεία της ομάδας για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά.



Ο Πέλκας μετά από αυτό αναμένεται να δώσει το «παρών» στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας με τη Σλάβια Πράγα για την προτελευταία αγωνιστική της φάση των ομίλων του Europa League.

Θυμίζουμε ότι οστην αγαπημένη του ομάδα έχοντας αγωνιστεί στο διάστημα αυτό σε Φενέρμπαχτσέ, Χαλ και Μπασάκσεχίρ, από την οποία και έμεινε ελεύθερος για να φορέσει και πάλι τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

