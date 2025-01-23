Παναθηναϊκός - Χουάντσο: «Ράγισε η καρδιά μου με τον Λεσόρ»

Ένας από τους πιο αγαπημένους της πράσινης κερκίδας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε στο podcast «Man to Man Powered by Stoiximan στο Spotify» για όλα. Ο Ισπανός άσος αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό και τι σημαίνει πια για αυτόν, αλλά και τον τραυματισμό του Λεσόρ και το πώς ένιωσε… «Όταν τραυματίστηκε ο Ματίας, ένα κομμάτι της καρδιάς μου ράγισε, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά τον αγαπώ σαν αδελφό μου», αναφέρει και προσθέτει…



«Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός έφτασαν σε συμφωνία με τον Ματίας, έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να τον κρατήσουν για άλλα τρία χρόνια, και εκεί αποδεικνύεις ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες δεν αφήνουν τον παίκτη τους μετά από έναν τραυματισμό, αγαπούν τον άνθρωπο περισσότερο από τον παίκτη. Οπότε μόνο με αυτή την εξέλιξη, με αυτό το συμβόλαιο, δείχνεις σε όλη την Ευρώπη ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα! Γιατί δεν παρατάς τον Ματίας στις δύσκολες στιγμές του, και για μένα ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στο μπάσκετ».



Για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR:



«Μετά από ενάμιση χρόνο, είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος να βλέπεις το μπάσκετ. Είναι αγάπη για το μπάσκετ πάνω από όλα. Δηλαδή, έχω παίξει στην Ισπανία, έχω παίξει με την Εθνική και στο NBA, και δεν το έχω δει αυτό. Οι φίλαθλοι πηγαίνουν να δουν μπάσκετ, αλλά δεν το ζουν. Εδώ, όταν κερδίζουμε και πηγαίνουμε από το αεροδρόμιο στο ΟΑΚΑ, βλέπεις εκατό χιλιάδες άτομα με μηχανές, βλέπεις κόσμο που μας ακολουθεί από το αεροδρόμιο μέχρι το ΟΑΚΑ. Το έκαναν γιατί ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους! Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν όταν κέρδιζαν παλιά. Δηλαδή, μόνο να βλέπεις αυτό, λες «ουάου», πραγματικά ζουν για το μπάσκετ... Είναι η ζωή τους. Σίγουρα μαζεύουν χρήματα για να αγοράσουν εισιτήριο, μαζεύουν χρήματα για να έρθουν στο Final 4. Όταν παίξαμε στο Final 4 στο Βερολίνο και βγαίνεις στο γήπεδο και βλέπεις όλη την κερκίδα γεμάτη με πράσινο, ξέρεις. Αυτό είναι Παναθηναϊκός».



Για τον Ματίας Λεσόρ:



«Όταν τραυματίστηκε ο Ματίας, ένα κομμάτι της καρδιάς μου ράγισε, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά τον αγαπώ σαν αδελφό μου. Με τον Ματίας έχουμε μεγαλώσει μαζί, τον ξέρω από 15-16 χρονών, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς, έχουμε παίξει πολλές φορές Γαλλία εναντίον Ισπανίας. Ξέρω επίσης ότι είχε μια καριέρα με πολλές διαφορετικές ομάδες στην αρχή, χωρίς να βρει το σωστό μέρος μέχρι που πήγε στην Παρτιζάν, και μετά απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη. Και φέτος, πριν υπογράψει το νέο συμβόλαιο… Ο τραυματισμός είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και έρχεται όταν δεν το περιμένεις. Οπότε όταν τραυματίστηκε και ούρλιαξε, ήμουν εκεί, ήδη ήξερα τι σήμαινε, ότι θα έμενε έξω όλη τη χρονιά. Ήξερε και εκείνος ότι έπαιζε χωρίς συμβόλαιο. Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Στο τέλος όλα πήγαν καλά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός έφτασαν σε συμφωνία με τον Ματίας, έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να τον κρατήσουν για άλλα τρία χρόνια, και εκεί αποδεικνύεις ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες δεν αφήνουν τον παίκτη τους μετά από έναν τραυματισμό, αγαπούν τον άνθρωπο περισσότερο από τον παίκτη. Οπότε μόνο με αυτή την εξέλιξη, με αυτό το συμβόλαιο, δείχνεις σε όλη την Ευρώπη ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα! Γιατί δεν παρατάς τον Ματίας στις δύσκολες στιγμές του, και για μένα ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω δει στο μπάσκετ».



Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:



«Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άτομα που έχω γνωρίσει. Και θα ήθελα πολύ να γνωρίσω την οικογένειά του, γιατί η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την άλλη μέρα που μίλησα μαζί του, μου έλεγε πώς ο πατέρας και ο θείος του, ζούσαν τα παιχνίδια με πολύ ένταση. Κάθε φορά που έχαναν, ήταν σαν τραγωδία. Και πραγματικά, το πάθος τους είναι το μπάσκετ και η ομάδα. Έτσι, θα ήθελα πολύ να τους γνωρίσω κι αυτούς».



Για την ταινία Hustle:



«Είναι κομμάτι της ζωής μου. Παιδιά έρχονται και με φωνάζουν Μπο Κρουζ… Υπάρχουν πολλοί που η ταινία τους ενέπνευσε, τους βοήθησε να ξεπεράσουν δύσκολες στιγμές. Ο σκηνοθέτης, ο Άνταμ Σάντλερ, με τον οποίο τα πηγαίνουμε πολύ καλά, ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή να δει ένα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός!»



Για τη Stoiximan GBL:



«Είναι μια πολύ σκληρή Λίγκα. Στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας. Θυμάμαι ένα από τα πρώτα παιχνίδια πέρσι, παίξαμε στο Περιστέρι, και νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο, γιατί στο τέλος λέγαμε "είμαστε Παναθηναϊκός, πρέπει να κερδίσουμε". Ένα παιχνίδι κόντρα στον Σπανούλη. Αλλά δεν ήταν έτσι. Μας έβαλαν δυσκολίες. Χάναμε, δεν παίζαμε καλά και αυτοί έπαιζαν πολύ σκληρά. Στο τέλος, είχαμε τύχη και καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στο τέλος, οι νίκες πολλές φορές εξαρτώνται από την τύχη, γιατί μας βάζουν δύσκολα. Είναι πολύ σημαντικό στην Stoiximan GBL να εξασφαλίσεις το πλεονέκτημα έδρας, είναι απαραίτητο για τα play-offs και για τις φιλοδοξίες κάθε ομάδας».



Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο Man to Man Powered by Stoiximan στο Spotify και παρακολουθήστε τη στο YouTube:

