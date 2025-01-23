Πέθανε ο άλλοτε προπονητής τερματοφυλάκων των «αιωνίων», Βασίλης Αλεξούδης

Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να δέχεται τα πιο οδυνηρά «χτυπήματα» τις τελευταίες ώρες...

Ο Βασίλης Αλεξούδης, με θητεία σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών.

Ο Αλεξούδης από το 2005 έως το 2009 ήταν στον Ατρόμητο, έπειτα έγινε μέλος του τιμ του «τριφυλλιού», όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2010.

Το 2012 φόρεσε τα ερυθρόλευκα για να πιάσει δουλειά στον Ολυμπιακό για μερικούς μήνες στην πρώτη ομάδα. Μέχρι το 2014 βρέθηκε και στο τμήμα κ-20 των «ερυθρόλευκων».

Συνεργάστηκε με προπονητές όπως οι Φερέιρα, Νιόπλιας, Τεν Κάτε και Γκμοχ στον Παναθηναϊκό, ενώ, στον Πειραιά είχε βρεθεί στο staff του Ζαρντίμ, αλλά και στο επιτελείο του Μπερντ Στορκ.

Ως ποδοσφαιριστής είχε βρεθεί στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τίμησε τη φανέλα του Αίαντα Σαλαμίνας για μια δεκαετία και προτού αποσυρθεί το 1992, πέρασε και από τον Περαμαϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.