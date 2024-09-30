Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ουμάρ Σολέ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα συνδέθηκε αρκετά με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια του «δικεφάλου του βορρά» να ενισχύσει την ανασταλτική του γραμμή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος Γάλλος στόπερ, που έμεινε ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι από τη Ζάλτσμπουργκ, ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Ουντινέζε για να συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία.

Στο... παρά ένα του «παραθύρου» των ελεύθερων μεταγραφών, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός βρήκε ομάδα και μάλιστα σε ένα από τα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

