ΠΑΟΚ: Σενάρια για Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας

Το καλοκαίρι ο Λουτσέσκου αποτελούσε διακαή πόθο της Μπεσίκτας, η οποία έκανε τα πάντα για να τον πείσει να αφήσει τον ΠΑΟΚ και να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ωστόσο οι προσπάθειές της έπεσαν στο κενό.

Οι «αετοί» προχώρησαν τότε στην επιλογή του Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ, ο οποίος όμως δεν έμελλε να μακροημερεύσει στην ομάδα, καθώς μετά από 20 αγώνες απολύθηκε.

Η θέση λοιπόν στον πάγκο της Μπεσίκτας είναι ορφανή και οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν αγωνιωδώς τον εκλεκτό για να αναλάβει τις τύχες της. Σύμφωνα με όσα αναμεταδίδονται στην Τουρκία, πρώτη επιλογή είναι ο Σεργκέν Γιαλτσίν, στον οποίο έχει κατατεθεί πρόταση, αλλά η καθυστέρησή του να απαντήσει έχει αναγκάσει τους ιθύνοντες του τουρκικού συλλόγου να εξετάζουν και εναλλακτικές περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η Μπεσίκτας φαίνεται πως ποτέ δεν… ξέχασε τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει ακόμα στα ραντάρ της, σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους. Μάλιστα, η προοπτική του αναλάβει τις τύχες των «αετών» έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι τον θέλουν σαν τρελοί! Μάλιστα, ορισμένοι ονειρεύονται συνεργασία μπαμπά και υιού Λουτσέσκου, με τον Μιρτσέα τεχνικό διευθυντή και τον Ραζβάν προπονητή.

«Στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός είναι ηγεμόνας, έχοντας κερδίσει 23 πρωταθλήματα τα τελευταία 40 χρόνια. Διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ κατέκτησε μόνο 2. Και τα δύο υπό την καθοδήγηση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το δεύτερο πρωτάθλημα μάλιστα είναι πολύ πιο δύσκολο από το πρώτο, δείχνοντας πως ο Λουτσέσκου εκτός από καλός στο τεχνικό και στο τακτικό κομμάτι, είναι πολύ καλός και στο κομμάτι της ψυχολογίας», έγραψε ο Ομέρ Φικρέτ Σεν, διάσημος Τούρκος συγγραφέας και φίλαθλος της ομάδας.

Μένει να δούμε αν οι ελπίδες των Τούρκων βασίζονται κάπου και δεν είναι απλά φρούδες, αλλά όσο η Μπεσίκτας δεν κλείνει προπονητή τόσο η συζήτηση θα φουντώνει γύρω από το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ.

