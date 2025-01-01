Γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ κοστολογεί η Νιούκαστλ τον Μιγκέλ Αλμιρόν. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο η αγγλική ομάδα έλαβε ήδη μια προσφορά από βραζιλιάνικη ομάδα για την παραχώρηση του Παραγουανού εξτρέμ, ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ομάδες από τη «χώρα του καφέ», που φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Αλμιρόν, είναι η Παλμέιρας, η Σάντος και η Σάο Πάουλο.

Σε ό,τι αφορά στον Αλμιρόν, δε, φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας να έρθουν και άλλες προτάσεις είτε από την Ευρώπη είτε από το MLS (υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σάρλοτ), προτού πάρει την απόφασή του.

Με τον 30χρονο άσο ενδεχομένως να μην είναι και τόσο «ζεστός» με την προοπτική της Λατινικής Αμερικής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.