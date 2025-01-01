Λογαριασμός
Έξι εκατ. ευρώ για Αλμιρόν η Νιούκαστλ - Τον θέλουν Ολυμπιακός και άλλες τέσσερις ομάδες

Ρεπορτάζ της Daily Mail αναφέρει ότι η Νιούκαστλ έχει δεχθεί προσφορά από βραζιλιάνικη ομάδα για τον Μιγκέλ Αλμιρόν, που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αξιώνοντας ένα ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ

Μιγκέλ Αλμιρόν

Γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ κοστολογεί η Νιούκαστλ τον Μιγκέλ Αλμιρόν. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο η αγγλική ομάδα έλαβε ήδη μια προσφορά από βραζιλιάνικη ομάδα για την παραχώρηση του Παραγουανού εξτρέμ, ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι ομάδες από τη «χώρα του καφέ», που φαίνεται να ενδιαφέρονται για τον Αλμιρόν, είναι η Παλμέιρας, η Σάντος και η Σάο Πάουλο.

Σε ό,τι αφορά στον Αλμιρόν, δε, φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας να έρθουν και άλλες προτάσεις είτε από την Ευρώπη είτε από το MLS (υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σάρλοτ), προτού πάρει την απόφασή του.

Με τον 30χρονο άσο ενδεχομένως να μην είναι και τόσο «ζεστός» με την προοπτική της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: sport-fm.gr

