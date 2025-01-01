Ο «θησαυρός» είναι εδώ: Οι 10 άσοι της Σούπερ Λίγκας που μένουν… προσεχώς ελεύθεροι

Προσεχώς… ελεύθεροι (και ωραίοι). Οι ομάδες και οι οπαδοί ζουν και αναπνέουν για μεταγραφές. Πολλές φορές περισσότερο απ’ όσο για τους τίτλους, τις μεγάλες νίκες. Κάποιες φορές δεν είναι απαραίτητο να ρίξουν τα… δίχτυα τους μακριά, καθώς το «χρυσάφι» μπορεί να βρίσκεται μέσα στα πόδια τους.



Το sport-fm.gr σάς αναφέρει δέκα ξεχωριστές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και μπορεί να αλλάξουν «στρατόπεδο» σε λίγους μήνες. Ακόμη υπογράφοντας από τώρα στη νέα τους ομάδα.

Τάισον, ΠΑΟΚ (37 ετών) - Μεσοεπιθετικός

Αρχικά να… βγάλουμε το καπέλο μας στον Βραζιλιάνο. Διότι στα 37 του (έχει γενέθλια στις 14 Ιανουαρίου) συνεχίζει να βάζει τα γυαλιά σε πολλούς νεαρότερους συναδέλφους, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση. Στα 35 του αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη έπειτα από μία διετία στην πατρίδα του με τη φανέλα της Ιντερνασιονάλ. Πολλοί θεώρησαν ότι ήταν τελειωμένος ποδοσφαιρικά και ότι ήρθε απλώς για τα… ένσημα στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Αυτός φρόντισε με το «καλημέρα» να στείλει το μήνυμα ότι δεν είναι έτσι η κατάσταση. Αφού σκόραρε στο ντεμπούτο του κόντρα στον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο και από τότε είναι σημαντικότατος κρίκος στην αλυσίδα που έχει στα χέρια του ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Με αποκορύφωμα το γκολ-τίτλος απέναντι στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης», με τον ο οποίο ο «δικέφαλος του Βορρά» σφράγισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Τάισον έχει 93 συμμετοχές, 16 γκολ και 17 ασίστ με τον ΠΑΟΚ.

Τζούριτσιτς, Παναθηναϊκός (33 ετών) – Μεσοεπιθετικός

Στο πρώτο μισό της σεζόν είναι πιθανότατα ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού. Εν αντιθέσει με τα όσα έδειξε στην πρώτη του χρονιά στα πράσινα, όταν και με εξαίρεση το πολύ καλό ξεκίνημα, κινήθηκε σε ρηχά νερά, παρότι προερχόταν από μακρά θητεία στη Serie A. Σίγουρα αυτήν είναι ο πρώτος του σκόρερ στο πρωτάθλημα (και μαζί με τον Τετέ οι πρώτοι σε όλες τις διοργανώσεις με οκτώ γκολ) με πέντε τέρματα, δίνοντας λύσεις σε μία περίοδο στην οποία τα φορ του «τριφυλλιού» είχαν πάθει… εμπλοκή. Για το γεγονός ότι έμεινε στο κόλπο για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός και δεν βρέθηκε σε μη διαχειρίσιμη απόσταση από τους ανταγωνιστές του το οφείλει σε σημαντικό βαθμό και στον Σέρβο άσο.

Άμραμπατ, ΑΕΚ (38 ετών) - Μεσοεπιθετικός

Έπειτα από μία δύσκολη πρώτη σεζόν (2021-22), στην οποία παρασύρθηκε από τη γενικότερη μετριότητα της ΑΕΚ, υπηρέτησε εξαιρετικά τον ρόλο του, μέχρι το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του στον αγωνιστικό χώρο, είτε αγωνιζόμενος ως βασικός ή ερχόμενος από τον πάγκο. Λειτουργώντας (για να δανειστούμε έναν μπασκετικό όρο) ως game changer. Μετράει 113 συμμετοχές με 22 γκολ και 17 ασίστ. Τα προηγούμενα καλοκαίρια η Ένωση το έπεισε να ανανεώσει για έναν χρόνο και να μείνει για άλλη μία σεζόν μακριά από την πατρίδα του. Είναι ξεκάθαρο ότι φέτος (και ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τη Νόα), με τις πάρα πολλές επιλογές που έχει ο Αλμέιδα μεσοεπιθετικά δεν χωράει στα πλάνα του για να έχει ουσιαστικό ρόλο ο Ολλανδομαροκινός.

Βίντα, ΑΕΚ (36 ετών) – Στόπερ

Ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζονται για τον κύριο. Αποτέλεσε ηγέτη της άμυνας σε όλες σχεδόν τις ομάδες που αγωνίστηκε και για πολλά χρόνια και στα μετόπισθεν της εθνικής Κροατίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 105 ματς. Εφόσον γίνει χρήση της σχετικής οψιόν ανανέωσης που μπήκε στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2023 θα συμπληρώσει τετραετία στην Ένωση. Πάντως, έως τώρα αποτελεί σημείο αναφοράς στα «κιτρινόμαυρα» μετόπισθεν. Μέχρι τώρα αποτελεί σημείο αναφορά για την άμυνα της ΑΕΚ, μετρώντας 89 συμμετοχές, ενώ έχει δώσει πολλές φορές τη λύση και στο σκοράρισμα (9 γκολ, 4 ασίστ).

Αράο, Παναθηναϊκός (33 ετών) - Μεσοαμυντικός

Προσαρμόστηκε κατευθείαν στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο αποτελεί βασικότατο «εργαλείο» από το καλοκαίρι του 2023, όταν και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι». Είναι η λεγόμενη «σκούπα» μπροστά από την «πράσινη» άμυνα, αλλά έχει δώσει πολλές φορές λύσεις, αγωνιζόμενος και ως στόπερ. Μέχρι τώρα έχει παίξει σε 72 ματς, μετρώντας 4 γκολ και άλλες τόσες ασίστ. Αναμφίβολα έχει τα στοιχεία να παίξει και στις υπόλοιπες ομάδες του Big 4.

Μλαντένοβιτς, Παναθηναϊκός (34 ετών) - Αριστερός μπακ

Το γεγονός ότι πρόκειται 35 φορές διεθνή με την εθνική Σερβίας, στην οποία πάντα ξεχειλίζει το ταλέντο, λέει πολλά. Έχοντας «όπλο» την ικανότητά του στη συμμετοχή στο παιχνίδι από τη μέση του γηπέδου και μπροστά, αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 για να «παλέψει» με τον Χουάνφραν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αμφισβητήθηκε από την αρχή στην πρώτη σεζόν, παρότι συνδυάστηκε το όνομά του με μία σπουδαία πρόκριση, ευστοχώντας στο τελευταίο πέναλτι απέναντι στη Μαρσέιγ. Έως τώρα στη δεύτερη σεζόν είναι πιο σταθερός, παρότι ο Μαξ δεν έχει αποδειχθεί άξιο συμπαραστάτης ώστε να του δώσει ανάσες. Σε λιγότερο από διετία μετράει 71 συμμετοχές, με 9 γκολ και 15 ασίστ.

Ουάρντα, Ατρόμητος (31 ετών) – Μεσοεπιθετικός

Σίγουρα πρόκειται για μία ιδιάζουσα περίπτωση. Βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα από το 2025 με εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα. Τα προσόντα, όπως και για χούγια του Αιγύπτιου άσου είναι λίγο-πολύ γνωστά πλέον στις ομάδες που πιθανόν να επιδιώξουν να τον αποκτήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Πάντως, έως τώρα κάνει από τις πιο σοβαρές σεζόν στα χρόνια που αγωνίζεται στα μέρη μας. Μετράει 18 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ. Δείχνει να έχει βρει το… κουμπί του ο Πάμπλο Γκαρσία.

Σβαμπ, ΠΑΟΚ (34 ετών) - Μέσος

Την ποιότητα που διαθέτει ο Σβαμπ την έχουν λίγα χαφ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήρθε το καλοκαίρι του 2020 στην Ελλάδα από τη Ραπίντ Βιέννης και στέριωσε στον «δικέφαλο του Βορρά». Έχει προλάβει να αγωνιστεί σε 223 ματς με τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας 32 γκολ, ενώ μοίρασε και 23 ασίστ. Όπως και να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2023-24) και ένα Κύπελλο (2020-21). Πιθανόν να έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και το καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιό του να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους οι δύο πλευρές.

Μπετανκόρ, Πανσερραϊκός (32 ετών) - Σέντερ φορ

Στο πρώτο μισό της σεζόν αποτέλεσε τον παίκτη-αποκάλυψη της Stoiximan Super League. Είναι ο 2ος σκόρερ του πρωταθλήματος με 10 γκολ πίσω από τον Ελ Κααμπί που έχει 11. Σε 17 συμμετοχές με τα «λιοντάρια» πέτυχε 12 τέρματα. Έκανε μία απίθανη επίδοση, σκοράροντας σε οκτώ διαδοχικές παρουσίες του στη Σούπερ Λιγκα. Έγινε έτσι ο πρώτος ξένος που βρήκε δίχτυα σε τόσους συνεχόμενους αγώνες, ενώ ο μόνος ο οποίος σκόραρε σε περισσότερα διαδοχικά ματς (10) ήταν ο Γιώργος Σιδέρης τη σεζόν 1964-65.

Μπιανκόν, Ολυμπιακός (25 ετών) - Στόπερ, δεξί μπακ

Μπήκε απ’ το… παραθυράκι στο ρόστερ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2023, όταν και αποτέλεσε προσθήκη λίγο πριν εκπνεύσει η σχετική διορία για τους ελεύθερους. Έπαιξε νωρίτερα για έναν χρόνο στη Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας υπογράψει τον Ιούλιο του 2022 τριετές συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλγο. Αυτόν τον ενάμιση χρόνο που είναι στους «ερυθρόλευκους» δεν έχει υπάρξει βασικότατο στέλεχος για μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Οπότε χρειάστηκε (όπως συνέβη στο φίνις του 2024), έδωσε τα πάντα στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους μετράει 21 συμμετοχές (1 γκολ/1 ασίστ). Ακόμα και με τη Β’ Ομάδα αγωνίστηκε σε μικρό διάστημα της σεζόν 2023-24.

Στη λίστα από πλευράς Πειραιωτών θα ήταν ασφαλώς και ο Γουίλιαν, αλλά μας πρόλαβαν οι εξελίξεις.



*Η ηλικία που αναφέρεται στην παρένθεση είναι αυτή που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές τον Ιούλιο, όταν και θα μείνουν ελεύθεροι.



*Υπάρχουν κάποιες ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως των Βιειρίνια και Ζέκα, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και αποτελούν σημαίες για τις ομάδες τους. Δεν αποκλείεται να συνεχίσουν να τις υπηρετούν από άλλο πόστο, εφόσον δεν ανανεώσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.