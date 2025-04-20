Remontada... ο όρος για τη μεγάλη ανατροπή στο ισπανικό λεξικό. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις από τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι οπαδοί της ευελπιστούσαν να το κάνουν για ακόμα μια φορά κόντρα στην Άρσεναλ.

Μόνο που δεν τους... έκατσε, καθώς όχι απλά δεν έφτασαν κοντά, αλλά γνώρισαν δεύτερη ήττα από τους «κανονιέρηδες» και ταυτόχρονα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε από την κόλαση ενάντια στη Θέλτα του Μπόρχα Ιγκλέσιας που πετούσε φωτιές, στον παράδεισο! Έχανε 1-3 στο 65' και κατάφερε με γκολ στο 90+8' να πάρει μια επική νίκη.

Επική όπως το τρολάρισμα που έκανε στη συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης... «Τελικά ήταν η εβδομάδα της ανατροπής (remontada)», έγραψαν οι «μπλαουγκράνα» στα social.

Doncs sí que era setmana de remuntada! 😉 pic.twitter.com/4Gjyaoloqx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 19, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.