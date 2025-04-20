Λογαριασμός
Επικό τρολάρισμα της Μπαρτσελόνα στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Τελικά ήταν η εβδομάδα της ανατροπής»

Η Μπαρτσελόνα έκανε μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Θέλτα και βρήκε ευκαιρία να πικάρει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον αποκλεισμό από την Άρσεναλ

Ρεάλ Μπαρτσελόνα

Remontada... ο όρος για τη μεγάλη ανατροπή στο ισπανικό λεξικό. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις από τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι οπαδοί της ευελπιστούσαν να το κάνουν για ακόμα μια φορά κόντρα στην Άρσεναλ.

Μόνο που δεν τους... έκατσε, καθώς όχι απλά δεν έφτασαν κοντά, αλλά γνώρισαν δεύτερη ήττα από τους «κανονιέρηδες» και ταυτόχρονα τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε από την κόλαση ενάντια στη Θέλτα του Μπόρχα Ιγκλέσιας που πετούσε φωτιές, στον παράδεισο! Έχανε 1-3 στο 65' και κατάφερε με γκολ στο 90+8' να πάρει μια επική νίκη.

Επική όπως το τρολάρισμα που έκανε στη συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης... «Τελικά ήταν η εβδομάδα της ανατροπής (remontada)», έγραψαν οι «μπλαουγκράνα» στα social.

