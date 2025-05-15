ΠΑΟΚ: Οι βασικοί άξονες για την επόμενη σεζόν

Αρκετά θέματα «έβγαλε» η χθεσινή σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ.



Αφού μίλησαν μεταξύ τους ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ακολούθησε η συζήτηση για όλα τα θέματα του «Δικεφάλου του Βορρά», παρουσία της Μαρίας Γκοντσάρεβα και του Χρήστου Καρυπίδη ενόψει της επόμενης σεζόν.

Αν και δεν τέθηκε ουσιαστικά θέμα το προηγούμενο διάστημα, εκείνο που προκύπτει είναι πως η ομάδα συνεχίζει με τον Ρουμάνο προπονητή και τη νέα αγωνιστική περίοδο.



Μεταξύ των τεσσάρων ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος, υπήρξε μία αποτίμηση της φετινής χρονιάς των «ασπρόμαυρων», η οποία ολοκληρώθηκε με την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα (εν αναμονή αν θα παίξει στο Europa League ή στο Conference League).



Ένα από τα πρώτα ζητήματα που συζητήθηκε μεταξύ των κ.κ. Σαββίδη, Λουτσέσκου, Γκοντσάρεβα και Καρυπίδη ήταν οι ανανεώσεις των παικτών που κρίνονται σημαντικοί για να διατηρηθεί ένας κορμός στο ρόστερ, καθώς αυτό αποδεικνύεται σημαντικό στα πρώτα προκριματικά παιχνίδια της Ευρώπης.



Επίσης, εκείνο που συμφωνήθηκε μεταξύ των ανθρώπων του συλλόγου ήταν η ομάδα να ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές, σε ποιότητα και προσωπικότητα, και να αποκτηθούν παίκτες σε μικρότερες ηλικίες, να δυναμώσει το ελληνικό στοιχείο και να μπορέσει να υπάρξει μία ξεχωριστή χημεία στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.



Από εκεί και πέρα, ο Παναγιώτης Τσίκνας αναλαμβάνει ρόλο τεχνικού διευθυντή δίπλα στον Χρήστο Καρυπίδη, ενώ αναμένεται και το ραντεβού του Αντρέ Βιεϊρίνια με τον Σαββίδη για τον ρόλο που θα έχει στον σύλλογο, ίσως μεταξύ ομάδας και διοίκησης.

