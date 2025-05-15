ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μετά και… πριν το Final 4

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό απόψε (20:15, ΕΡΤ3, bwinΣΠΟΡ FM 94,,6 και sport-fm.gr) στον δεύτερο αγώνα για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μπροστά με 1-0 στη σειρά μετά τη δύσκολη επικράτησή τους την προηγούμενη Κυριακή (87-85) στο ΣΕΦ και απέχουν μία νίκη από τους τελικούς έχοντας στο μυαλό τους τη μεγάλη πρόκληση της επόμενης εβδομάδας στο Final 4 της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι (23-25 Μαΐου). Οι «κιτρινόμαυροι» μετά την πολύ καλή παρουσία τους στο Final 4 του BCL, όπου κατέλαβαν την τρίτη θέση, θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν και να στείλουν τη σειρά σε τρίτο ματς, το Σάββατο στις 16:00 στο ΣΕΦ.

Η «Ένωση» έχει τρία σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Σι Τζέι Μπράις και Ζώης Καράμπελας είναι αμφίβολοι για το Game 2 με τους Πειραιώτες. Ο Λιθουανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση (έπαιξε μόλις τρία λεπτά στον μικρό τελικό με την Τενερίφη), ο Αμερικανός γκαρντ από ενοχλήσεις στον δεξιό ώμο (έπαιξε με ενέσεις και συνεχείς θεραπείες στο Final 4) και ο Έλληνας περιφερειακός από πρόβλημα στην ωμική ζώνη. Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα περιμένει μέχρι την ημέρα του αγώνα, ώστε να δει αν θα έχει κάποιον από τους τρεις στη διάθεσή του. Ο Ρέιτζον Τάκερ αναμένεται να μπει στην εξάδα των ξένων της ΑΕΚ, που θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της καθώς η προπώληση των εισιτηρίων πάει καλά.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός ασφαλώς και δεν θέλει… απρόοπτα ή έξτρα καταπόνηση οκτώ μέρες πριν τον ημιτελικό με τη Μονακό, αλλά θέλει να ξεμπερδεύει από τώρα για να κλείσει ραντεβού στους τελικούς με τον Παναθηναϊκού, αμέσως μετά το Final 4 της Ευρωλίγκας. Εκτός επτάδας ξένων είναι οι Βιλντόσα, Έβανς και Ράιτ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους υπόλοιπους ξένους (Γκος, ΜακΚίσικ, Λι, Φουρνιέ, Πίτερς, Φαλ, Μιλουτίνοφ). Διαθέσιμοι είναι και πάλι, σε αντίθεση με το Game 1, οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι κ.κ. Καρπάνος, Θεονάς και Μαρινάκης και κομισάριος ο Νιγιάννης.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ μονομαχούν στα ημιτελικά των playoffs για τρίτη φορά στην ιστορία της Stoiximan GBL. Στις προηγούμενες δύο σειρές μοιράστηκαν την πρόκριση, με τις έδρες να τις κρίνουν και τις δύο. Η ΑΕΚ κέρδισε τη σειρά του 2003 με 2-1 ενώ ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής εκείνης του 2016 με 3-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 14 σερί νίκες επί της «Ένωσης», ανεξάρτητα από έδρα. Η τελευταία νίκη των «κιτρινόμαυρων» ήταν εκείνη που σημείωσαν στην έδρα του για τη σεζόν 2017-18 όταν επικράτησαν με 66-62.

Συνολικά, ο Ολυμπιακός στα χρόνια της Α Εθνικής έχει 108 νίκες έναντι 43 της ΑΕΚ, ενώ στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από τη σεζόν 1992/93 και μετά) μετρά 73 νίκες έναντι 17.

