NBA: Στους τελικούς της Δύσης οι Τίμπεργουλβς

Οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται ξανά στους τελικούς της Δύσης! Η ομάδα της Μινεσότα επικράτησε με 121-110 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο Game 5 και «σφράγισε» την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.



Ο Τζούλιους Ραντλ ήταν και πάλι εξαιρετικός, σημειώνοντας 29 πόντους με 13/18 σουτ, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 12 ασίστ.

Παρά την καλή εμφάνιση του Μπράντιν Ποντζιέμσκι, που σημείωσε 28 πόντους και του Τζόναθαν Κουμίνγκα που πρόσθεσε 26, οι Γουόριορς λύγισαν και πάλι από την απουσία του Στεφ Κάρι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο. Ο Τζίμι Μπάτλερ έμεινε στους 17 πόντους, ενώ ο Μπάντι Χιλντ δεν κατάφερε να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις.



Η άμυνα των Γουόριορς αποδείχθηκε σαφώς πιο απαιτητική σε σχέση με τη σειρά απέναντι στους Λέικερς, ωστόσο η Μινεσότα επέβαλε το ρυθμό της. Ο Ρούντι Γκομπέρ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 17 πόντους, ο Μάικ Κόνλεϊ είχε 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο ΝτιΒιντσέντζο ξέσπασε επιθετικά με 13 πόντους.



Η ευστοχία των «λύκων» μέσα από τη ρακέτα ήταν εντυπωσιακή (77% με 36/47 δίποντα), ενώ η ενέργεια και το πάθος τους προμήνυαν από νωρίς το αποτέλεσμα. Ένα τρίποντο του Έντουαρντς στα μέσα της τέταρτης περιόδου διέλυσε τις όποιες ελπίδες των Γουόριορς, οι οποίοι μείωσαν μέχρι και τους 9, αλλά δεν απείλησαν ουσιαστικά ξανά.

Η Μινεσότα, που ξεκίνησε ως έκτο φαβορί στη Δύση, περιμένει πλέον τον νικητή της σειράς Νάγκετς–Θάντερ για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της.



Σε περίπτωση που υπάρξει Game 7, οι Τίμπεργουλβς θα έχουν έως και πέντε μέρες ξεκούρασης, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό ενόψει της συνέχειας.

