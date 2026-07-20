Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη αναμέτρησή του για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League και ο κόσμος της ομάδας θα μπορεί πλέον να προμηθευτεί τα νέα εισιτήρια διαρκείας.



Αναλυτικά :

Τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 είναι εδώ.



Στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, κάθε θέση στην Τούμπα έχει τη δική της αξία. Μία εποχή που χτίζεται πάνω στις αξίες του συλλόγου, τιμά την ιστορία του και επενδύει με σχέδιο στο μέλλον. Με σύγχρονη οργάνωση, ισχυρές υποδομές, αναβαθμισμένες ακαδημίες, ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό και έναν αδιαπραγμάτευτο στόχο: να πρωταγωνιστούμε σταθερά στην Ελλάδα και να διεκδικούμε με αξιώσεις τη θέση που μας ανήκει στην Ευρώπη.



Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθειά κανείς μας δεν περισσεύει. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες. Όλοι εμείς οι φίλαθλοι που στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στην ομάδα.



Tomorrow Has Your Name On It.

Γιατί στη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί.







Τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες:



– Πρωταθλήματος Stoiximan Super League

– Stoiximan Super League Playoffs

– Kυπέλλου

– Φιλικούς

– Προκριματικούς UEFA

– League Phase UEFA, σε περίπτωση συμμετοχής της ομάδας μας



Πολιτική προνομίων και παρουσίας κατόχων εισιτηρίων διαρκείας.



Προνόμια:



– Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα της μπουτίκ κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. (θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις)



– Αποκλειστικές εκπτώσεις από χορηγούς μόνο για τους κατόχους διαρκείας κατά την διάρκεια της χρονιάς.



– Προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων για εκτός έδρας αγώνες.



– Οι Vip/VipA κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης στο σχολικό συγκρότημα πλησίον του γηπέδου. Το προνόμιο δεν ισχύει για όσα Vip/VipA εισιτήρια διαρκείας διατεθούν δωρεάν.



– Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο παραλαβής της κάρτας στάθμευσης.



– Οι Vip/VipA κάτοχοι Εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν πρόσβαση στο hospitality lounge του γηπέδου.



– Παρουσία σε όλους τους Αγώνες: Κλήρωση σε 50 τυχερούς για δωρεάν ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας τους για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο 2027-28 ενώ όλοι οι κάτοχοι που θα παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες θα λάβουν έκπτωση 15% επί της τιμής για την ανανέωση του εισιτήριου διαρκείας της επόμενης χρονιάς.



– Παρουσία, τουλάχιστον στο 80% των αγώνων και άνω: Έκπτωση 10% επί της τιμής για την ανανέωση του εισιτηρίου διάρκειας της επόμενης περιόδου



Για την ανανέωση της ίδια θέσης, πατήστε εδώ. (θα ενεργοποιηθεί σήμερα στις 14:00)



Για την αλλαγή θέσης & θύρας, πατήστε εδώ. (θα ενεργοποιηθεί σήμερα στις 14:00)

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