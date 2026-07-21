Κουβέιτ: Ο πρέσβης του Ιράν κλήθηκε στο ΥΠΕΞ μετά την επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου στο Ορμούζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με την επίθεση εναντίον κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ.

Η επίθεση στον πετρελαιοφόρο Kifan προκάλεσε τραυματισμούς σε αρκετά μέλη του πληρώματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου «επέδωσε νότα διαμαρτυρίας σχετικά με την επίθεση του Ιράν εναντίον του κουβεϊτιανού πετρελαιοφόρου Kifan, το βράδυ της Δευτέρας, καθώς διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, εξαιτίας της οποίας τραυματίστηκαν αρκετά μέλη του πληρώματος», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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