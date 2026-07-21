Μυστική συνάντηση Ρώσων και Γερμανών αξιωματούχων στο Μπακού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ επιβεβαίωσε έμμεσα τη διεξαγωγή μυστικής συνάντησης μεταξύ Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Μπακού.

Οι συνοριακές αρχές του Αζερμπαϊτζάν κατέγραψαν τις μετακινήσεις που σχετίζονται με τη συνάντηση.

Στο Μπακού έφθασαν αεροπορικώς στις 12 Ιουλίου ο πρώην πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ματίας Πλάτσεκ και ο πρώην επικεφαλής της διοίκησης της Άγκελα Μέρκελ Ρόναλντ Ποφάλα.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Βερολίνο επιβεβαίωσε έμμεσα δημοσιεύματα για την πραγματοποίηση μυστικής συνάντησης μεταξύ Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο Αλίεφ είπε οι συνοριακές αρχές του Αζερμπαϊτζάν κατέγραψαν τις σχετικές μετακινήσεις.

Ο ίδιος είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου Ματίας Πλάτσεκ και ο πρώην επικεφαλής της διοίκησης της πρώην Καγκελάριου Άγκελα Μέρκελ, Ρόναλντ Ποφάλα, έφθασαν αεροπορικώς στο Μπακού στις 12 Ιουλίου.

Ο Ρώσος πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Ζουμπκόφ και ο Ρώσος επίτροπος για τα ανθρώπινα Δικαιώματα Βαλέρι Φαντέγεφ έφθασαν την ίδια ημέρα. Και οι δύο τους θεωρούνται στενοί συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζουμπκόφ σύμφωνα με την DW αναχώρησε από το Αζερμπαϊτζάν στις 13 Ιουλίου, ενώ οι άλλοι τρεις πολιτικοί στις 14 Ιουλίου.

Αναφορές των μέσων ενημέρωσης για μια τέτοια συνάντηση κυκλοφορούσαν αρκετές μέρες, αλλά δεν είχαν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο Αλίεφ είπε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συνάντηση ούτε από τη Γερμανία ούτε από τη Ρωσία προσθέτοντας: «Εάν αυτή η συνάντηση μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μπορούμε μόνο να την χαιρετίσουμε»

Ο Μέρτς είπε απαντώντας σε σχετική ερώτησα ότι ο ίδιος «δεν γνώριζε για μια τέτοια συνάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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