Η Kaylee Hottle, η οποία υποδύθηκε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες στις ταινίες "Godzilla vs Kong" και "Godzilla X Kong: The New Empire", έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Frederick του Μέριλαντ σε ηλικία 18 ετών.

Τον θάνατό της επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Joshua, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook. Η μετάδοση έγινε στη νοηματική γλώσσα, καθώς ολόκληρη η οικογένεια Hottle είναι κωφή. Ο τίτλος του βίντεο ήταν «Κάνω ένα ταξίδι που δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω».

Τον θάνατό της ανακοίνωσε επίσης το Texas School for the Deaf, όπου φοίτησε η Hottle. «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια της Kaylee, τους φίλους της, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Hottle έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Jia στην επιτυχημένη περιπετειώδη ταινία του 2021 "Godzilla vs Kong". Ο χαρακτήρας της ήταν ένα κωφό ορφανό κορίτσι που δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Godzilla. Στην ταινία πρωταγωνίστησε μαζί με τη Rebecca Hall, η οποία υποδύθηκε τη θετή μητέρα της.

Η Hall και ο συμπρωταγωνιστής της Alexander Skarsgard έμαθαν αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL), ώστε να μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Hottle στα γυρίσματα.

«Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι βλέπουν την ASL και την κώφωση ως εμπόδιο ή ως χάρισμα, αλλά είναι απλώς μια γλώσσα και η κώφωση είναι απλώς κώφωση», είχε δηλώσει η Hottle σε συνέντευξή της. «Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, απλώς δεν μπορούμε να ακούμε. Χρειαζόμαστε περισσότερες κωφές ηθοποιούς και μέλη συνεργείων στη βιομηχανία, ώστε ο κόσμος να το βλέπει και να το θεωρεί φυσιολογικό».

Η Hottle εμφανίστηκε επίσης στο σίκουελ "Godzilla X Kong: The New Empire", που κυκλοφόρησε το 2024. Ο ρόλος της τής χάρισε υποψηφιότητα για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας νεαρού ηθοποιού στα Saturn Awards.

«Παίζω σε ταινίες με τέρατα ως κωφή ηθοποιός», είχε πει σε άλλη συνέντευξή της. «Θέλω οι κωφοί άνθρωποι να γνωρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν κι αυτοί, όπως εγώ. Δεν υπάρχουν όρια».

Η Hottle είχε επίσης εμφανιστεί σε αρκετές διαφημίσεις, καθώς και σε ένα επεισόδιο της ανανεωμένης τηλεοπτικής σειράς "Magnum P.I.".

Πηγή: skai.gr

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