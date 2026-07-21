Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων ζητούν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στην επιστολή τους προς τους Τάκη Θεοδωρικάκο και Όλγα Κεφαλογιάννη προειδοποιούν πως οι πράκτορες εφαρμόζουν παραπλανητικές πρακτικές και χρεώνουν με υπέρογκες προμήθειες και καλούν τους δύο υπουργούς να διευκρινίσουν εάν εξετάζεται η θέσπιση ανώτατου ορίου στις προμήθειες που επιβάλλουν οι πλατφόρμες, ή άλλη νομοθετική παρέμβαση για τον περιορισμό τους.

Οι «15» ζητούν μεταξύ άλλων να πληροφορηθούν αν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προτίθεται να προβεί σε ενέργειες για την πάταξη των επιθετικών διαφημιστικών τακτικών που εφαρμόζονται εις βάρος των τουριστών, αλλά και πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το υπουργείο τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η μόνιμη εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών των συγκεκριμένων τουριστικών πλατφορμών.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές Σπυρίδων Κυριάκης, Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.

Διαβάστε την Ερώτηση των 15 Βουλευτών της ΝΔ

Πηγή: skai.gr

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