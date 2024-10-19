Μπάλντοκ: Δηλώσεις Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν για τον θάνατό του

Η είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ συγκλόνισε τους πάντες. Μία από τις εγκυρότερες ιστοσελίδες παγκοσμίως, The Athletic, δημοσίευσε ένα αφιέρωμα για τον παίκτη του Παναθηναϊκού και τον θάνατό του. Αυτό το αφιέρωμα περιέχει και δηλώσεις παικτών του τριφυλλιού, για πρώτη φορά μετά το τραγικό συμβάν, τους Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν οι οποίοι μεταφέρουν το κλίμα στην ομάδα, πως έμαθαν την τραγική είδηση, και μιλούν για τον συμπαίκτη τους.



Ο Πάλμερ- Μπράουν αρχικά αναφέρει…

«Νιώθω ακόμα την παρουσία του. Νιώθω ότι με παρακολουθεί. Το ντουλαπάκι του στα αποδυτήρια ήταν δίπλα από το δικό μου. Ακόμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτός εδώ. Την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας στην Αυστρία, ήρθε και έκατσε δίπλα μου στο τραπέζι και ένιωσα την αγγλική του ενέργεια. Ήμουν και εγώ στην Αγγλία στο παρελθόν και ήξερα ότι θα ταιριάζαμε. Ο ίδιος έκανε τα πάντα πιο εύκολα για τη μεταξύ μας σχέση. Ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο, ειλικρινής με τους πάντες. Είχε την ικανότητα να τους ενώσει όλους. Μπορούσε να κάνει τους πάντες να νιώσουν άνετα και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που όλοι τον αγαπούσαν».



Ο Μάγκνουσον από την πλευρά του προσθέτει…



«Όταν γυρίσαμε από την Αυστρία, πήγαμε μαζί σε ένα γνωστό μαγαζί με τον Τζορτζ για να αγοράσει πράγματα για το σπίτι ώστε να νιώσουν άνετα η σύζυγος του και το παιδί του. Ξέρω ότι ο Τζορτζ θα έκανε το ίδιο για εμένα. Ήταν από τους τύπους που πήγαιναν για ύπνο νωρίς και ξυπνούσαν νωρίς. Είχε τρομερή ενέργεια. Με έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και μου έλεγε "Μάγκα καλημέρα, θες να έρθεις να φάμε;" και του απαντούσα "Τζόρτζι, άσε με λίγο ακόμα να κοιμηθώ και θα έρθω!"».



Οι δύο ποδοσφαιριστές αναφέρουν τι θυμούνται από την τελευταία τους κοινή προπόνηση. Όπως τονίζουν ο Πάλμερ-Μπράουν και ο Γερεμέγιερ, περίμεναν τον Μπάλντοκ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.

«Ήταν τα γενέθλια του γιού του. Είχαμε πάντα ένα δικό μας αστείο για τον "πατέρα της χρονιάς". Εγώ δεν έχω παιδιά ωστόσο εκείνοι (Μπάλντοκ και Γερεμέγεφ) έχουν. Του είπαμε "Συγχαρητήρια είσαι ο πατέρας της χρονιάς" και γελάσαμε. "Ναι, πατέρας της χρονιάς αλλά αυτό είναι σκ@τ@ επειδή δεν είμαι εκεί". Τότε μας είπε ότι την επόμενη μέρα θα πετούσε για Αγγλία μετά την προπόνηση. Αυτή είναι η τελευταία μου ανάμνηση από εκείνον», περιγράφει ο Πάλμερ-Μπράουν.



«Το βράδυ έλαβα κλήση από τον Μάγκνουσον και με ρώτησε αν έχω τον αριθμό της συντρόφου του Μπάλντοκ. Τον ρώτησα γιατί και μου εξήγησε. "Δεν γίνεται, τι λες; Τι εννοείς ότι πνίγηκε; Τι λες" του απάντησα»».



Τέλος ο Μάγκνουσον αναφέρει για τις τραγικές στιγμές που έζησε…



«Πήγα να προσπαθήσω να βοηθήσω κάπως επειδή δεν πίστευα ότι όντως ο Τζορτζ ήταν νεκρός. Πίστευα ότι οι γιατροί μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Όταν είδα 20 αστυνομικούς έξω από το σπίτι του, το ασθενοφόρο και τους ανθρώπους της ομάδας, συνειδητοποίησα "Γ@μw. Έφυγε". Η πρωινή προπόνηση της Πέμπτης ακυρώθηκε ωστόσο μας κάλεσαν όλους στο προπονητικό κέντρο. Ο Ντιέγκο Αλόνσο και ο Γιάννης Παπαδημητρίου μας μίλησαν για δέκα λεπτά. Όλοι ήταν σοκαρισμένοι. Κανείς δεν μπορούσε να το χωνέψει. Θυμάμαι τον Παπαδημητρίου να μας λέει "Καλημέρα, όπως ξέρετε ο Τζορτζ δεν είναι πλέον μαζί μας". Αυτά ήταν και τα τελευταία λόγια που άκουσα. Ένιωσα σαν να είχα μια πέτρα στον λαιμό μου. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματα μου. Σηκώθηκα από την καρέκλα και έφυγα μακριά, έξω από τον χώρο επειδή δεν μπορούσα να ακούσω όσα έλεγε για τον Τζορτζ. Ήμουν εκεί το περασμένο βράδυ. Ήξερα περισσότερα από τους περισσότερους», αναφέρει με τον Πάλμερ-Μπράουν να προσθέτει…



«Ήταν μια από τις πιο μαύρες μέρες της ζωής μου. Δεν υπάρχουν λόγια. Πως θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και στη σεζόν; Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε δύο μέρες που έχουμε γυρίσει στις προπονήσεις και τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ο καθένας πενθεί με τον δικό του τρόπο και το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό αυτό. Δεν μου "κολλάει". Ξέρω πως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό όλοι. Προσωπικά δεν θεωρώ πως θα καταφέρω να το ξεπεράσω και να αγωνιστώ ξανά χαρούμενος. Δεν το έχω νιώσει ποτέ ξανά αυτό».

