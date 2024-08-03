Συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον Βάνια Ντρκούσιτς ο Ρώσος δημοσιογράφος, Ιβάν Καρπόφ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» ψάχνεται για την απόκτηση του Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, που αγωνίζεται στη Σότσι και ήταν διεθνής με την εθνική του στο Euro 2024.

Μάλιστα, τονίζει ότι οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους, σε μια χρονική περίοδο που όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σχετικά με ενδιαφέρον ομάδων της Σαουδικής Αραβίας για τον Γουίλιαμ-Τροστ Εκόνγκ.

«Ο ΠΑΟΚ διερευνά το ενδεχόμενο μεταγραφής του Ντρκούσιτς. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση, αλλά οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφή για το κόστος του 24χρονου στόπερ.

Οι Έλληνες είναι έτοιμοι να πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για τον Βάνια, οι "λεοπαρδάλεις" θέλουν 4-5 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμούν πως μόλις ζωντανέψει η ευρωπαϊκή αγορά, θα βρουν τα χρήματα που ψάχνουν.

Η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη αναζητά επιλογές για να ενισχύσει την άμυνά της σε περίπτωση αποχώρησης του Κουλιεράκη. Γενικά έχει αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Μιχαηλίδη και του Εκόνγκ, ενώ υπάρχουν και νεαρά παιδιά από την ακαδημία, που είναι μια από τις καλύτερες στην Νότια Ευρώπη.

Είναι διαφορετικό να έχεις έναν έτοιμο κεντρικό αμυντικό που έδειξε καλά στοιχεία στο Euro και θα ενίσχυε το σύνολο του Λουτσέσκου. Για να δούμε αν θα εμφανιστεί κι άλλος παίκτης της ρωσικής λίγκας για τον ΠΑΟΚ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρώσος δημοσιογράφος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.