Παναθηναϊκός: Ευχάριστος «πονοκέφαλος» για τον Ντιέγκο Αλόνσο

Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την Μπότεφ στη Φιλιππούπολη με 0-4 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πρωταγωνίστησαν στη Βουλγαρία σκοράροντας από δύο γκολ ο καθένας. Μάλιστα ο Σουηδός «κίλερ» του Τριφυλλιού έφτασε τα τρία τέρματα σε δύο αναμετρήσεις δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Παράλληλα ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και είναι έτοιμος για να μπει στη… μάχη.

