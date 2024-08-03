Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ευχάριστος «πονοκέφαλος» για τον Ντιέγκο Αλόνσο

Ο Ουρουγουανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την επιστροφή του Ιωαννίδη την ώρα που ο Γερεμέγεφ σκοράρει… ακατάπαυστα!  

Παναθηναϊκός: Ευχάριστος «πονοκέφαλος» για τον Ντιέγκο Αλόνσο

Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την Μπότεφ στη Φιλιππούπολη με 0-4 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πρωταγωνίστησαν στη Βουλγαρία σκοράροντας από δύο γκολ ο καθένας. Μάλιστα ο Σουηδός «κίλερ» του Τριφυλλιού έφτασε τα τρία τέρματα σε δύο αναμετρήσεις δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. 

Παράλληλα ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και είναι έτοιμος για να μπει στη… μάχη. 

Πηγή: paopantou.gr

ΠΑΟ Παναθηναϊκός
