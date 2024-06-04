Πανιώνιος: Αποχαιρέτησε τέσσερις παίκτες εν όψει Basket League

Τέσσερις παίκτες που είχαν σημαντική συμβολή στην επιστροφή της ομάδας από την Β' Εθνική στην Stoiximan Basket League ευχαρίστησε ο Πανιώνιος, καθώς δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους στη μεγάλη κατηγορία. Ο λόγος για τους Χρήστο Σκάνδαλο, Στάθη Παπαδιονυσίου, Τάσο Αντωνάκη και Στέλιο Χάλαρη.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι οι Χρήστος Σκάνδαλος, Στάθης Παπαδιονυσίου, Τάσος Αντωνάκης και Στέλιος Χάλαρης είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν την καριέρα τους όπου επιθυμούν.

Στα δύο χρόνια που υπηρέτησαν πιστά και με αφοσίωση την ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, είχαν τεράστια συμμετοχή στην κατάκτηση δύο ανόδων αλλά και δύο UNICEF TROPHY. Και είναι αλήθεια ότι η αδιαμφισβήτητη αγωνιστική τους αξία συνδυαστικά με τον άριστο χαρακτήρα τους, αποτελούν την κατάλληλη εγγύηση για τη συνέχεια της καριέρας τους.



Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» τους αξίζει και με το παραπάνω, διότι έδωσαν και τη ψυχή τους για την ομάδα αυτά τα δύο χρόνια και ήταν σημαντικοί στο ταξίδι για την επιστροφή μας ατην Basket League. Εμείς κερδίσαμε τέσσερις φίλους που θα έχουν πάντα θέση όχι μόνο στους αγώνες του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ αλλά- κυρίως- στην καρδιά όλων μας.

Τυχερές θα είναι οι ομάδες που θα τους επιλέξουν.

ΧΡΗΣΤΟ, ΣΤΑΘΗ, ΤΑΣΟ, ΣΤΕΛΙΟ (παρεμπιπτόντως, σιδερένιος και σύντομα να είσαι δυνατός στα γήπεδα) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για όλα!

