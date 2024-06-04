Δύο σημαντικά εργαλεία φαίνεται πως θα έχει στο ρόστερ του την επόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ.

Ο πρώτος είναι ο Σουαλιό Μειτέ, με τον οποίο συνεργάστηκε την προηγούμενη χρονιά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, και είχε ανάψει το «πράσινο φως» για την αγορά του Γάλλου μέσου από την Μπενφίκα.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τους «αετούς» της Λισαβόνας πήγαν πολύ καλά και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή του 30χρονου χαφ κλείνει στα 2 εκατ. ευρώ (από τα 4 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα που είχε συμφωνηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι).

Ο άλλος παίκτης που θα ενισχύσει την «ασπρόμαυρη» μεσαία γραμμή είναι ο Μαντί Καμαρά. Ένας ποδοσφαιριστής που ξέρουν πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, λόγω της θητείας του στον Ολυμπιακό, από τον οποίο μένει ελεύθερος σε λίγες ημέρες.

Ο Λουτσέσκου, μόλις ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έδωσε τη συγκατάθεσή του για να προχωρήσουν οι συζητήσεις και υπάρχει αισιοδοξία πως ο διεθνής άσος από τη Γουϊνέα θα αγωνίζεται στην Τούμπα την επόμενη σεζόν.

Πλέον οι Θεσσαλονικείς προχωρούν για την επόμενη μεταγραφή τους, που δεν είναι άλλη από εκείνη του σέντερ φορ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ζητήσει έναν παίκτη που θα έχει επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ θα ταιριάζει στο «θέλω» της πίεσης στους αντίπαλους αμυντικούς, που ήταν από τα σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού της ομάδας τη φετινή σεζόν.

