Δύο επιπρόσθετες απώλειες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός και κατ’ επέκταση ο Ράφα Μπενίτεθ στις προσεχείς υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Και αυτό γιατί τόσο ο Ανδρέας Τετέι όσο και ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν από τρεις κίτρινες κάρτες, με αποτέλεσμα να πρέπει αμφότεροι να απουσιάσουν σε έναν από τους τέσσερις επόμενους αγώνες του «τριφυλλιού».

Έτσι, λοιπόν, δηλώθηκαν να εκτίσουν τις τιμωρίες τους ο μεν Έλληνας σέντερ φορ στο ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΛ Novibet. Ο δε Ιταλός δεξιός μπακ στην εξ αναβολής αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

