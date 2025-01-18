Λογαριασμός
Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Σβεντ, υπογράφει στη Ζενίτ

Τη φανέλα της Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ πρόκειται να φορέσει ο Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο

Σβεντ

Στην Ευρώπη ξανά (έπειτα από ενάμιση χρόνο) ο Αλεξέι Σβεντ. Η Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον 36χρονο γκαρντ, ώστε να καλύψει το κενό του Εξέβιερ Μουν, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Αρτέμ Κομάροφ, τονίζοντας ότι είναι τελειωμένη υπόθεση.

Ο Σβεντ από το καλοκαίρι του 2023 αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Κίνας με τη φανέλα των Shanxi Loongs. Η Ζενίτ θα αποτελέσει την 4η ομάδα της Ρωσίας, στην οποία θα αγωνιστεί ο Σβεντ, έχοντας φορέσει τη φανέλα των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χίμκι και Ντινάμο Μόσχας.

Ο βετεράνος σούτινγκ γκαρντ έχει αγωνιστεί επίσης σε Τίμπεργουλβς, Σίξερς, Χιούστον Ρόκετς και Νικς.

Πηγή: sport-fm.gr

