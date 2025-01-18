Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Σβεντ, υπογράφει στη Ζενίτ

Στην Ευρώπη ξανά (έπειτα από ενάμιση χρόνο) ο Αλεξέι Σβεντ. Η Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον 36χρονο γκαρντ, ώστε να καλύψει το κενό του Εξέβιερ Μουν, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Αρτέμ Κομάροφ, τονίζοντας ότι είναι τελειωμένη υπόθεση.

Ο Σβεντ από το καλοκαίρι του 2023 αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Κίνας με τη φανέλα των Shanxi Loongs. Η Ζενίτ θα αποτελέσει την 4η ομάδα της Ρωσίας, στην οποία θα αγωνιστεί ο Σβεντ, έχοντας φορέσει τη φανέλα των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Χίμκι και Ντινάμο Μόσχας.

Ο βετεράνος σούτινγκ γκαρντ έχει αγωνιστεί επίσης σε Τίμπεργουλβς, Σίξερς, Χιούστον Ρόκετς και Νικς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.