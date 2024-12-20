Ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής σε επέμβαση μετά το κάταγμα περόνης που υπέστη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια. Ο Γάλλος σέντερ μπήκε στο χειρουργείο λίγο μετά τις 10:00 και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, γνωστοποίησε πως το χειρουργείο του Γάλλου σέντερ στο αριστερό πόδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αναφέροντας πως σύσσωμη η οικογένεια του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο πλευρό του από την αρχή και του εύχεται ταχεία ανάρρωση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Το πρωί της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου, ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του τραυματισμού που υπέστη στο αριστερό πόδι από τον γιατρό της ομάδας μας, τον χειρουργό ορθοπεδικό, κ. Αθανάσιο Κονίδη.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR υπέστη κάταγμα περόνης στη διάρκεια της τρίτης περιόδου του εντός έδρας αγώνα με την Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι στο πλευρό του Ματίας και του εύχεται ταχεία ανάρρωση».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης έχουν ήδη αποφασίσει να αποκτήσουν ψηλό για να καλύψουν το κενό και το θέμα αυτό θα τρέξει άμεσα, ώστε να γίνει η προσθήκη το συντομότερο δυνατό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.