Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Λεσόρ, αναμένεται ανακοίνωση

Δεν θα μπορούσε παρά να υπάρξει ένας μόνο νικητής!



Όταν η εν λόγω πρόταση συνοδεύει την ανακοίνωση της UEFA αναφορικά με την ανάδειξη του γκολ του Φώτη Ιωαννίδη στο χθεσινό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Ντινάμο Μινσκ, ως του κορυφαίου της 6ης αγωνιστικής στο Conference League, τα λόγια περιττεύουν…



Με την τρομερή γκολάρα του διεθνούς σέντερ φορ του «τριφυλλιού» στο 85ο λεπτό να… σηκώνει στο πόδι όλο το ΟΑΚΑ και να κερδίζει την ψήφο των αρμόδιων για τον σχετικό διαγωνισμό.

