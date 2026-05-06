Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 21:15 στο T-Center τη Βαλένθια στο τρίτο μεταξύ τους ματς για τη σειρά των playoffs της EuroLeague με τους «πράσινους» να βρίσκονται στο 2-0 και να αναζητούν τη νίκη με την οποία θα «σκουπίσουν» την ισπανική ομάδα και θα πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη σειρά αγώνων, έχει καταλήξει σε μια σύγκρουση για «γερά νεύρα» με δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά και δυο επικά ματς στη «Roig Arena» στα οποία η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφυγε νικήτρια.

Ωστόσο όλα ξεκίνησαν από την αισιόδοξη και προκλητική, για πολλούς δήλωση, του Rising Star της φετινής διοργάνωσης, Ζαν Μοντέρο, ο οποίος με αφορμή τις δυο νίκες της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στη regular season είχε δηλώσει ότι: «Μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό 7-8 φορές».

Η συγκεκριμένη δήλωση φυσικά και δεν πέρασε στα «ψιλά» από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι προκειμένου να πάρουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση και κίνητρο, αφισοκόλλησαν στα αποδυτήρια την συγκεκριμένη δήλωση του Μοντέρο!

Jean Montero’s statement before the start of the series against Panathinaikos is posted on the wall in Panathinaikos’ locker room👀#basketball #euroleague #paobc #valencia pic.twitter.com/yGhcQOJn57 — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 6, 2026

