Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το τριπλό «χτύπημα»… at the buzzer του Τριφυλλιού (vids)

Ο Παναθηναϊκός βγάζει χαρακτήρα πρωταθλητή στα τελευταία παιχνίδια, χάρη στην ποιότητα των παικτών του. Εμφανίζεται συνεχώς βγάζοντας πάθος, ενέργεια και τρέξιμο!

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός βγάζει χαρακτήρα πρωταθλητή στα τελευταία παιχνίδια, χάρη στην ποιότητα των παικτών του. Εμφανίζεται συνεχώς βγάζοντας πάθος, ενέργεια και τρέξιμο! Η ομάδα του “τριφυλλιού” έχει πάρει αρκετά και σημαντικά αποτελέσματα στο τέλος της διάρκειας των αγώνων. Άρα, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, φανερώνει την καλή ψυχολογία και το πάθος της ομάδας για τη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark