Παναθηναϊκός: Το τριπλό «χτύπημα»… at the buzzer του Τριφυλλιού (vids)

Ο Παναθηναϊκός βγάζει χαρακτήρα πρωταθλητή στα τελευταία παιχνίδια, χάρη στην ποιότητα των παικτών του. Εμφανίζεται συνεχώς βγάζοντας πάθος, ενέργεια και τρέξιμο! Η ομάδα του “τριφυλλιού” έχει πάρει αρκετά και σημαντικά αποτελέσματα στο τέλος της διάρκειας των αγώνων. Άρα, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, φανερώνει την καλή ψυχολογία και το πάθος της ομάδας για τη νίκη.

