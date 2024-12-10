Με ψυχολογία στα ύψη μετά την πολύτιμη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στην Ευρώπη. Η νίκη την Πέμπτη επί της Νιου Σέιντς (22:00) είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειμένου οι «πράσινοι» να συνεχίσουν την πορεία τους στο Conference League.

Η εν Ελλάδι προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται σήμερα και θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα πετάξει το πρωί της Τετάρτης με τσάρτερ για το Μπέρμιγχαμ κι από εκεί θα μεταβεί στο Σρούσμπερι, που χρησιμοποιεί ως έδρα η ουαλική ομάδα αφού το δικό της γήπεδο δεν πληροί τις προϋποθέσεις της UEFA.

Πιθανότατα θα είναι στην αποστολή και διαθέσιμος ο Αζεντίν Ουναΐ, μετά την απουσία του από το παιχνίδι με τους Αρκάδες. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Ρουί Βιτόρια, που δεν αναμένεται να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Πάντως είναι δεδομένο πως ο Πορτογάλος προπονητής θα ανοίξει λίγο το ροτέισον για να διαχειριστεί τα τέσσερα ματς μέσα σε δέκα μέρες πριν το τέλος του έτους, όπου οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν Νιου Σέιντς στην Αγγλία, Λεβαδειακό στην Βοιωτία και εν συνεχεία στο ΟΑΚΑ Ντιναμό Μινσκ και Athens Kallithea.

Στόχος, φυσικά, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το 4/4, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μείνει σε κοντινή απόσταση από την κορυφή στο πρωτάθλημα και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Σήμερα στις 14:00 αρχίζει και η προπώληση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τους Λευκορώσους, που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη (19/12, 22:00), με τις τιμές να αρχίζουν και πάλι από 10 ευρώ.

