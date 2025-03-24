«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Το μονοπάτι της Εθνικής Ελλάδος - αναλύουν ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Σοφοκλής Πιλάβιος, ο προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

ΘΕΜΑ: Γιατί ο τίτλος κρίθηκε πριν τα play off. Σχολιάζει ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, Στράτος Γιδόπουλος.

ΕΡΕΥΝΑ: Πώς αρχειοθετήθηκαν οι ευθύνες για τη δολοφονία Κατσούρη. Στο studio ο αδελφός του αδικοχαμένου φιλάθλου και ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πού οδηγεί το νέο στοιχηματικό κύκλωμα. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.50, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



