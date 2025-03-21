NBA: Tα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη επί των Λέικερς

Οι Μπακς πέρασαν πανεύκολα από το Λος Άντζελες συντρίβοντας με 118-89 τους ελλιπείς Λέικερς.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε στο... ρελαντί μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους με 9/15 δίποντα και 10/12 βολές, καθώς επίσης 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την παρουσία του Greek Freak:

