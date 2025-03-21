Λογαριασμός
Πελίστρι: «Πολύ ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα - Με βοηθάει πολύ να παίζω και στα αριστερά»

Δηλώσεις σε Μέσο της Ουρουγουάης αναφορικά με την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και την παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του

Πελίστρι

Με τα καλύτερα λόγια για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και την ποιότητα του ποδοσφαίρου στη Stoiximan Super League μίλησε ο Φακούντο Πελίστρι.

Μιλώντας σε Μέσο της Ουρουγουάης, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, που βρίσκεται στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις της «σελέστερ» ξεχώρισε τα στοιχεία που του αρέσουν περισσότερο στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, ενώ μίλησε και για τη μόνιμη παρουσία του στην εθνική του ομάδα.

Αναλυτικά:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ ανταγωνιστικό, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και είναι ένα πρωτάθλημα που με εξέπληξε θετικά από την αρχή όσον αφορά στο επίπεδο του παιχνιδιού. Στην Ελλάδα, είμαι πιο δραστήριος στις επιθετικές θέσεις και έχω παίξει πολλά παιχνίδια στα αριστερά, κάτι που με βοηθάει πολύ. Τα ματς είναι υψηλού επιπέδου όσον αφορά στη δύναμη και την αθλητικότητα», ανέφερε αρχικά.

Εν συνεχεία στάθηκε στη, μόνιμη, παρουσία του στην εθνική Ουρουγουάης: «Το Μουντιάλ και το Copa America είναι πανέμορφες εμπειρίες για εμένα και είμαι ευλογημένος που μπορώ να τις ζω και να παίζω με την Ουρουγουάη. Κάποιες φορές τα λόγια δεν έχουν νόημα και αξίζει να σκέφτεται κανείς πόσο προνομιούχος είναι που βρίσκεται στην εθνική. Θέλω να το απολαύσω όπως πάντα».

