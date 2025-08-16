Ολυμπιακός: Ο Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, διάρκειας τεσσάρων χρόνων, όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Ο 17χρονος γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες την περσινή σεζόν στη Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ και κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές.
Η ανακοίνωση:
Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα!
Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών.
✍️🏽 Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/Ep65fgrQph— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 16, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.