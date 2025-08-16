Λογαριασμός
ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ο Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων

Επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψε με τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπουρνελές (1.90μ)

Ολυμπιακός: Ο Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, διάρκειας τεσσάρων χρόνων, όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Ο 17χρονος γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες την περσινή σεζόν στη Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ και κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση:

Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα!

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Basket League
