Ολυμπιακός: Ο Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων

Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, διάρκειας τεσσάρων χρόνων, όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.



Ο 17χρονος γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες την περσινή σεζόν στη Stoiximan GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ και κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση:



Από τις Ακαδημίες στην πρώτη ομάδα!



Ο Γιώργος Μπουρνελές υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, διάρκειας τεσσάρων ετών.

