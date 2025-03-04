Αδιαμφησβήτητα ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι από τους σύγχρονους θρύλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Άγγλο να έχει πανηγυρίσει πέντε Premier League και ένα Champions League με τους «κόκκινους διαβόλους».

Πλέον όμως είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η Γιουνάιτεντ δεν είναι η ομάδα που ήταν κάποτε και αντιμετωπίζει τεράστια αγωνιστικά προβλήματα από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε από τον σύλλογο.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Ρούνεϊ αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο ο Σκωτσέζος αποχώρησε από την ομάδα το 2013, τονίζοντας πως και ο ίδιος ο Σερ Άλεξ έβλεπε την καταστροφή να... πλησιάζει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ:

«Πουλήσαμε τον Τέβες και πουλήσαμε τον Ρονάλντο. Πήγα στο γραφείο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και του είπα: "Ποιο είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή; Έχουμε αγοράσει μόνο δύο νέους παίκτες που δεν έχουν αποδειχθεί".

Μου προσέφεραν συμβόλαιο 200.000 λιρών την εβδομάδα. Θα ήταν εύκολο για μένα να υπογράψω αυτό το συμβόλαιο, αλλά ήθελα επιτυχίες στο γήπεδο και φαινόταν ότι αυτή ξεθώριαζε.

Αν κοιτάξετε πέντε χρόνια μετά από εκείνη τη συνάντηση, ο Σερ Άλεξ ήξερε πού πήγαινε ο σύλλογος και έφυγε από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε και ακόμα η ομάδα μαζεύει τα κομμάτια της».





