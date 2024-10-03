Ο Κώστας Σλούκας έκανε μια νεαρή νικήτρια της ζωής να κλαίει από χαρά. Ο λόγος για τη νεαρή Μαρία, η οποία βγήκε νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο, και καθώς είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, η μητέρα της ζήτησε από τον αρχηγό της ομάδας μια έκπληξη. Ο Κώστας ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση, και μαζί με τις ευχές κάλεσε το νεαρό κορίτσι να καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επόμενο αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η Μαρία έδωσε ένα αγώνα ζωής και νίκησε. Γυρίζοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Άνδρο, είχε τα γενέθλια της και ο Κώστας Σλούκας μέσα από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Ρόδο, της έκανε το πιο ωραίο δώρο. Ένα μικρό βίντεο γεμάτο ευχές, κουράγιο και στήριξη, καλώντας τη μάλιστα να καθίσουν μαζί σε έναν των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος.



Σημειώνεται ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν γνωστοποίησε το συγκινητικό περιστατικό, που τελικά δημοσιοποιήθηκε μέσα από το προφίλ της Μαρίας στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας



«Ποιός θα μου το 'λεγε πως ό,τι φιλοξένησα μέσα μου θα μεταμορφωνόταν σε πεταλούδες πολύχρωμες, πεταλούδες χαράς, ευτυχίας, ευγνωμοσύνης και αγάπης!!!



Έγινα 27 , έσβησα στο σύνολο 4 τούρτες και κάθε φορά έλεγα ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου ,μέχρι να έρθει η επόμενη και να το πω ξανά και ξανά!!! Πλέον, η κάθε μέρα μου είναι ευτυχισμένη, περιτριγυριζομαι από τα τυχερά αστέρια μου ,τους ανθρώπους μου ,που δεν θα τους ανταλλαζα με τίποτα στον κόσμο, που με διάλεξαν και τους διάλεξα ,που η αγάπη μου για εκείνους δεν χωράει σε έναν ολόκληρο ουρανό!!!



Τα έχω όλα τώρα πια , είμαι γεμάτη και έτοιμη για ό,τι κι αν έρθει στη ζωή μου...Ό,τι και αν έρθει, να έρθει με την όπισθεν, γιατί έχω όλα όσα χρειάζομαι στη φαρέτρα μου!!!

Σας αγαπώ πολύ όλους και σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί στα εύκολα, μα πιο πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί στα δύσκολα!!!



Φυσικά ευχαριστώ και τον Παναθηναικο μου , που πραγματικά εκείνη την περίοδο ήταν ότι πιο τρελό μπορούσα να κάνω... μετά από χημειοθεραπεια , μέσα σε χιλιάδες κόσμο , να βρεθώ στο γήπεδο και να δεχθώ ευχές και δώρα από τους αγαπημένους μου παίκτες... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ήταν αυτό για την ψυχολογία μου εκείνη την περίοδο! Δεν έχανα αγώνα, στο νοσοκομείο ξεσηκωνα το δωμάτιο, τόσο πολύ που είχαν φανατιστει και οι συνοσηλευόμενες κυρίες στα διπλανά κρεβάτια!!! 🤣

Τίποτα άλλο παιδιά, ΥΓΕΊΑ!!!



Στις χαρές μας λοιπόν...»



