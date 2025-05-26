bwin: Ακάθεκτη η Τζένγκο, ακόμα μια πρωτιά στο Diamond League!

Συνεχίζει δυναμικά η Ελίνα Τζένγκο, η οποία πέτυχε την τρίτη νίκη στη σειρά αγώνων Diamond League, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο και την παρουσία της στην παγκόσμια ελίτ του ακοντισμού. Μετά τη Σιαμέν και τη Σανγκάη, η αθλήτρια της bwin εντυπωσίασε και στο μίτινγκ του Ραμπάτ με βολή στα 64,60 μέτρα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό επιβεβαίωσε ξανά, ότι συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του κόσμου, με την επίδοσή της να είναι πολύ κοντά στο φετινό της ρεκόρ (64,90 μ.), που αποτελεί και την τρίτη καλύτερη της καριέρας της. Η 23χρονη, μέλος της Team Future της bwin, είχε ως βασική αντίπαλο τη 21χρονη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος, μία από τις πιο σταθερές αθλήτριες της σεζόν. Η Τζένγκο άρχισε δυναμικά με 61,62 μ. και διατήρησε το προβάδισμα και στη δεύτερη προσπάθεια (60,62 μ.), ωστόσο στην τρίτη σειρά η Βιλάγκος ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή με 61,90 μ.

Η απάντηση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, της οποίας τις προσπάθειες στηρίζει η bwin ήταν άμεση και εντυπωσιακή, αφού στην επόμενη βολή της έριξε το ακόντιο στα 64,60 μ., «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Οι τρεις τελευταίες βολές της ήταν 62,36 μ., 61,00 μ. και 62,04 μ., επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά της σε υψηλό επίπεδο. «Ήμουν συγκεντρωμένη και γεμάτη ενέργεια. Εστίασα στην τεχνική μου. Έχω ακόμη έναν αγώνα Diamond League στο Όσλο και στόχος μου είναι να κερδίσω ξανά», τόνισε η πρωταθλήτρια.

Η πορεία της Τζένγκο αποτελεί απόδειξη της συνέπειας και της μεθοδικής δουλειάς που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μποτσκαριώβ. Παρά τις προκλήσεις, συνεχίζει να διατηρεί υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις. Η υποστήριξη της bwin και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της προσφέρουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για προπόνηση σε άρτιο επίπεδο. Επόμενος σταθμός για την Τζένγκο είναι το Diamond League του Όσλο, καθώς «χτίζει» βήμα-βήμα την προετοιμασία της ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού.

Με σταθερή πίστη στη δυναμική της νέας γενιάς αθλητών, η bwin δεν περιορίζεται στον ρόλο του χορηγού. Αποτελεί ενεργό αρωγό στην καθημερινή τους διαδρομή, δίνοντάς τους τα μέσα να εξελιχθούν και να αγγίξουν το όνειρο της διάκρισης. Πίσω από κάθε μετάλλιο, βρίσκεται μια ιστορία επιμονής και προσήλωσης και η bwin είναι εκεί, στηρίζοντας κάθε βήμα προς την κορυφή.

