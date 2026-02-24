Γιαννακόπουλος σε ανάρτησή του: «GOAT ο Ναν, ΑΙ ο Γκραντ, η καρδιά της ομάδας ο Σλούκας»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βάψει πράσινο το φετινό Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας κατά κράτος στον τελικό του Allwyn Final 8 που διεξήχθη στο Ηράκλειο της Κρήτης! Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθέωσε μέσω μιας ανάρτησης που έκανε στα social media τους παίκτες του Αταμάν, χαρακτηρίζοντας GOAT τον Ναν, καρδιά της ομάδας τον Σλούκα και... ΑΙ τον Γκραντ, ενώ έκανε επίσης ειδική αναφορά σε Μήτογλου, Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Χέιζ-Ντέιβις!

Η ανάρτηση:



«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται... GOAT. Ο Μήτογλου έχει αρχίσει να ρουθουνίζει... Ο Λεσόρ έρχεται κ....μενος. Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του.



Ο Γκραντ είναι A.I. Όσμαν όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει. Γκρίγκο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Ο Χέιζ ξέρει εκείνος και εγώ. Η καρδιά της ομάδας είναι αυτός ο κύριος με Κ κεφαλαίο, ο Κώστας Σλούκας».

