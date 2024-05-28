Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Έτσι πανηγύρισαν στα social το έβδομο οι παίκτες

Δείτε τα post των παικτών του «Τριφυλλιού» στα social media

Παναθηναϊκός

Η επιστροφή του «αυτοκράτορα» Παναθηναϊκού είναι γεγονός!

Δεκατρία χρόνια πέρασαν για να μπορέσουν οι «πράσινοι» να φτάσουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης! Ο Εργκίν Αταμάν έφερε και πάλι την αύρα του νικητή στο Τριφύλλι και από την πρώτη του κιόλας σεζόν στην Αθήνα έγινε πετυχημένος αφού έφερε το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ!

