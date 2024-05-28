«Last dance» για τον Ραφαέλ Ναδάλ στο Roland Garros; Ο χθεσινός (Δευτέρα) αγώνας του θρυλικού «Ράφα» στο Roland Garros ίσως να ήταν και ο τελευταίος του στο τουρνουά. Η ήττα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με με 6-3, 7-6(5), 6-3 για τον 1ο γύρο του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς ήρθε μετά από μονομαχία τριών ωρών και πέντε λεπτών στο κατάμεστο «Philippe Chatrier».



Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ραφαέλ Ναδάλ αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του Roland Garros, όμως γνώρισε την αποθέωση στο κατάμεστο «Philippe Chatrier» που τον υποστήριζε.

Ο Ισπανός τενίστας μετρούσε έως σήμερα το αδιανόητο ρεκόρ των 112 νικών και 3 ηττών στο τουρνουά, αλλά τα δύο χρόνια αποχής του και οι τραυματισμοί του, τον έριξαν πάνω στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο4 του κόσμου σήμερα.



Αν και έδωσε σκληρό αγώνα για δύο σετ, με τον κόσμο να προσπαθεί να τον εμψυχώσει σε όλο το ματς και να δημιουργεί τρομερή ατμόσφαιρα, ο Ναδάλ τελικά ηττήθηκε με 3-0 σετ (6-3, 7-6, 6-3) και αποχαιρέτησε το κοινό μέσα σε αποθέωση.



Το ερώτημα βέβαια είναι, αν ο Ναδάλ έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι στο τουρνουά που σημάδεψε με την καριέρα του, καθώς είναι ο «βασιλιάς» του Ρολάν Γκαρός με 14 τίτλους!



«Ναι, ίσως είναι η τελευταία μου φορά στο τουρνουά. Δεν είναι 100% σίγουρο, αλλά όταν είσαι 38 ετών και έχεις τόσα προβλήματα τραυματισμών, τότε οι πιθανότητες είναι εναντίον σου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας.



Μάλιστα, λόγω της ιστορικής σημασίας που είχε αυτό το ματς, όλοι οι κορυφαίοι τενίστες που δεν αγωνιζόντουσαν τη Δευτέρα ή έπαιζαν νωρίτερα (Τζόκοβιτς, Αλκαράθ, Σβιόντεκ μεταξύ άλλων), βρέθηκαν στις κερκίδες.

No hay video que ilustre mejor lo que significa Rafael Nadal en Roland Garros.



El único jugador capaz de ganarte antes de salir a jugar.



Gracias para siempre 🧡pic.twitter.com/TkMsOKszSj — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 27, 2024

Πηγή: skai.gr

