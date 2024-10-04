Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία οι βασικοί με την Μπόρατς και όλοι μέσα για το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την σημερινή του προπόνηση χωρίς προβλήματα με το βλέμμα στο αιώνιο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό

Παίκτες ΠΑΟ

Ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Πέμπτης (04/10) με τους «πράσινους» να μην αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, μετά την πρεμιέρα της League Phase του Conference League απέναντι στην Μπόρατς (03/10, 1-1).

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν στο αρχικό σχήμα στη Βοσνία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι μετά την προθέρμανση συνέχισαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το βλέμμα όλων στο «τριφύλλι» είναι στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League (06/10).
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Μπόρατς έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
