Παναθηναϊκός: Χωρίς Ουναΐ και Γεντβάι κόντρα στον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η αποστολή το βράδυ της Τρίτης (14/01) η αποστολή του Παναθηναϊκού, για το αυριανό εντός έδρας ντέρμπι «αιωνίων» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (15/01, 19:30), στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο τεχνικός των «πράσινων», Ρουί Βιτόρια, ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα κατέβει στο αυριανό παιχνίδι, με τον Αζεντίν Ουναΐ και τον Τιν Γεντβάι να μένουν τελικά εκτός λίστας.



Φυσικά, εκτός βρίσκεται και ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για την αποβολή του στο ματς με τον Πανσερραϊκό.



Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Λίλο, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ζέκα, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Νταμπίζας.

