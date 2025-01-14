Κίκε Σάλας: Συνελήφθη στην Ισπανία διεθνής ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης για παράνομο στοιχηματισμό

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ισπανία σκάνδαλο στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκεται ο αμυντικός της Σεβίλλης, Κίκε Σάλας. Ο Σάλας αντιμετωπίζει τρία χρόνια φυλάκισης, αφότου συνελήφθη επειδή φέρεται να έπαιρνε σκόπιμα κίτρινες κάρτες σε αγώνες.



Ο 22χρονος αμυντικός βρίσκεται υπό έρευνα για τη συμπεριφορά του στα τέλη της σεζόν 2023-24, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Confidencial.

Ο Σάλας φέρεται να επιδίωκε να δεχθεί κίτρινη κάρτα σε διάφορους αγώνες για να επιτρέψει σε τουλάχιστον δύο συνεργούς του να βγάζουν χρήματα μέσω στοιχημάτων.Ένα δικαστήριο στη νότια ισπανική πόλη της Σεβίλλης εξετάζει τώρα τους ισχυρισμούς – ενώ δεν αποκλείουν την προοπτική να εμπλέκονται και άλλοι παίκτες.Οι Ισπανοί αστυνομικοί εστιάζουν την έρευνά τους σε μια σειρά από αγώνες των τελευταίων εβδομάδων της περασμένης σεζόν – όταν η Σεβίλλη δεν είχε τίποτα να διεκδικήσει μετά από μια εξαιρετικά μέτρια σεζόν.Εάν κριθεί ένοχος, ο Σάλας αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως τρία χρόνια.Ο Σάλας – που εντάχθηκε στη Σεβίλλη σε ηλικία 11 ετών – έχει αγωνιστεί 54 φορές με τη Σεβίλλη και έχει κερδίσει δύο διεθνείς συμμετοχές με την U21 της εθνικής Ισπανίας, ενώ υπέγραψε πενταετή επέκταση στο συμβόλαιό του με τον ισπανικό σύλλογο μόλις τον Δεκέμβριο του 2024.Οι κατηγορίες είναι παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζει ο αστέρας της Γουέστ Χαμ, Λούκας Πακέτα – ο οποίος κινδυνεύει με ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες.

