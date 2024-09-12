Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα θέλει να ρίξει τη «βόμβα» με τον Μουσιάλα!

Επιχείρηση… Τζαμάλ Μουσιάλα από τον Ζοάν Λαπόρτα!

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Γερμανό σούπερ σταρ των «πάντσερ» και της Μπάγερν Μονάχου και όπως προκύπτει από την Ισπανία, προσπαθεί να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για να τον φέρει στη Βαρκελώνη με την έναρξη της νέας σεζόν.

Ασφαλώς, ο Λαπόρτα προσπαθεί να μελετήσει κάθε παράμετρο γύρω από ένα τεράστιο deal όπως αυτό που θέλει να πετύχει. Διότι αυτή τη στιγμή ο Μουσιάλα αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα στο ποδόσφαιρο, έχοντας τεράστια προοπτική εξέλιξης.

Τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, αλλά και το στιλ παιχνιδιού του δείχνουν να ταιριάζουν απόλυτα με τους «μπλαουγκράνα», όμως την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου δεν θα πέσει… αμαχητί για τον 21χρονο παικταρά.

O Μουσιάλα παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι ήδη 36 φορές διεθνής με τη Γερμανία, ενώ έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 166 συμμετοχές με 44 γκολ και 31 ασίστ.

🚨 Jamal Musiala is reportedly the “BOMB” transfer that Joan Laporta is preparing for Barcelona next season. 💣 🇩🇪



(Source: @Fichajes_futbol ) pic.twitter.com/KdLlmiiVY9 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 12, 2024

