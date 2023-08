«Στα 2,5 εκατ. ευρώ η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ για τον Αράο»

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Γουίλιαν Αράο από τη Φενέρμπαχτσε στον Παναθηναϊκό, αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα!



Όπως ανέφερε, οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου, με τις δύο ομάδες να τα βρίσκουν στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι ο Αράο θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τον 31χρονο να επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, παρότι είχε έρθει σε επαφή με ομάδες τόσο από τη χώρα του, όσο και από τη Σαουδική Αραβία.

🔜 Done Deal! Willian #Arao leaves #Fenerbahce to sign for #Panathinaikos, which will pay €2,5M to Fener. Contract until 2025 for the player, who have preferred to stay in Europe then to return to Brazil. #transfers https://t.co/tP5qWbi9Oh