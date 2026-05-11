Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και γεμάτο το απουσιολόγιο ξεκίνησε σήμερα (11/05) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Γιώργος Κάτρης, Ρενάτο Σάντσες και θεραπεία οι Τάσος Μπακασέτας, Σβέριρ Ίνγκασον, Φακούντο Πελίστρι, Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Από εκεί και πέρα, όσοι «πράσινοι» έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον χθεσινό αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει αύριο (12/05) το μεσημέρι την μίνι προετοιμασία του για το ντέρμπι του Φαλήρου, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή, στην οποία θα επανέλθει ο τιμωρημένος Χάβι Ερνάντεθ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.