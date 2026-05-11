Διαθέσιμος στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό ο Κι

Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι ο Μπράξτον Κι θα παίξει κανονικά μεθαύριο (13/05) στο τελευταίο ματς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs

Με τον Μπράξτον Κι στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια μεθαύριο (13/05) απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σημερινό (11/05) ρεπορτάζ της «Tribuna Deportiva», το οποίο ανέφερε ότι ο Αμερικανός φόργουορντ έχει πρησμένη μύτη αλλά θα είναι έτοιμος για το Game 5 που θα χαρίσει στον νικητή το εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας.

Θυμίζουμε ότι ο Κι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μετά από σύγκρουση με τον Τζέσι Έντουαρντς, στο πρόσφατο ματς των «νυχτερίδων» με την Μπασκόνια όταν και επιχείρησε ένα κάρφωμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Μάλιστα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορέσει ο 29χρονος άσος να συνεχίσει στο ματς αλλά και να χρειαστεί να μεταβεί και στο νοσοκομείο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Βαλένθια
