Διαθέσιμος στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό ο Κι

Με τον Μπράξτον Κι στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βαλένθια μεθαύριο (13/05) απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σημερινό (11/05) ρεπορτάζ της «Tribuna Deportiva», το οποίο ανέφερε ότι ο Αμερικανός φόργουορντ έχει πρησμένη μύτη αλλά θα είναι έτοιμος για το Game 5 που θα χαρίσει στον νικητή το εισιτήριο για το Final-4 της Αθήνας.

Θυμίζουμε ότι ο Κι τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μετά από σύγκρουση με τον Τζέσι Έντουαρντς, στο πρόσφατο ματς των «νυχτερίδων» με την Μπασκόνια όταν και επιχείρησε ένα κάρφωμα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου.

Μάλιστα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορέσει ο 29χρονος άσος να συνεχίσει στο ματς αλλά και να χρειαστεί να μεταβεί και στο νοσοκομείο.

👃✅ La nariz de @braxton_keyy está dolorida pero está listo para la batalla del miércoles en el quinto de la serie ante @Paobcgr



Un guerrero que no quiere perderse una cita histórica!! pic.twitter.com/hFOtP1i331 — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) May 11, 2026

