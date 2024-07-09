Stoiximan Super League: Στις 16 Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος

Την Τρίτη 16 Ιουλίου και ώρα 20:30 στη Λίμνη Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Stoiximan Super League για την αγωνιστική περίοδο 2024/25.

Την Πέμπτη, 11.07.2024, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25 και συναφή θέματα.

2/ Θέματα κλήρωσης Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25 (κλειδάριθμοι και λοιπά συναφή θέματα).

3/ Ορισμός αγώνων τριών (3) πρώτων αγωνιστικών ημερών της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2024-25 (εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο ή / και στην Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Δ.Σ.).

4/ Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Super League Κ19 αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

5/ Εμπορικά θέματα – σύναψη συμβάσεων του Συνεταιρισμού.

6/ Πρόταση ΠΑΕ Βόλος σχετικά με τα Πρωταθλήματα της Super League K15 & K17, αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

7/ Διάφορα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.