Ήταν γνωστό εδώ και καιρό, πλέον είναι και επίσημο: Ο Κοστίνια είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού!



Ο Πορτογάλος μπακ ήρθε σήμερα στη χώρα μας προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του, έχοντας συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» από τον περασμένο Δεκέμβριο.



Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου δεξιού μπακ Ζοάο Πέδρο Λουρέιρο ντα Κόστα ή αλλιώς Κοστίνια. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 2000 και σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των Πόρτο και Μπράγκα.



Ακολούθησε η Ρίο Άβε, με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τον Μάιο του 2018. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε, σημείωσε πέντε γκολ και έδωσε έξι ασίστ.



Έχει φορέσει 121 φορές τη φανέλα της και είναι διεθνής με την U18, την U19, την U20 και την U21 της εθνικής Πορτογαλίας.



Κοστίνια, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό.

