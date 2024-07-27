Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για Μπέρτανς, τέτοιο παίκτη ψάχνουν οι «πράσινοι»

Οι «πράσινοι» κοιτούν… υπομονετικά την αγορά από το ΝΒΑ και ψάχνουν μια κίνηση για να ολοκληρώσουν το ρόστερ τους. Μετά την προσθήκη του Λορέντζο Μπράουν, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη στη ρακέτα για να κλείσει από μεταγραφικές κινήσεις.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Τόλης Κοτζιάς ανέφερε στην εκπομπή «Magic Euroleague» ότι το Τριφύλλι θέλει έναν παίκτη στα χαρακτηριστικά του Ντάβις Μπέρτανς. Μάλιστα τόνισε ότι ανέφερε αυτό το όνομα στοχευμένα. Πάντως στον Παναθηναϊκό δεν βιάζονται για την τελευταία κίνηση και για αυτό θέλουν να είναι ποιοτική.

